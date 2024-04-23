Известный оппозиционер распространял материалы в телеграм-канале, но не сообщал читателям, что включен в реестр иностранных агентов.

Известный оппозиционер распространял материалы в телеграм-канале, но не сообщал читателям, что включен в реестр иностранных агентов.

Советский суд Омска решил оштрафовать на 30 тыс. рублей известного журналиста-оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (включен в реестр иностранных агентов) за отсутствие маркировки иностранного агента. Суд пришел к выводу, что в декабре, январе и феврале из колонии № 7 он распространял материалы в Telegram без соответствующей маркировки, что нарушает ч. 3 ст. 9 255-ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».

Как сообщает пресс-служба омских судов, журналист с обвинением не согласился. Он не отрицал публикацию материалов, но заявил, что иностранным агентом себя не считает. Посты в мессенджере публиковала его команда, которой он передавал тексты через письма.

Отметим, что решение суда не вступило в законную силу. Его пытаются обжаловать.

Напомним, в апреле прошлого года Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии и штрафу за публичное распространение фейков о Российской армии и государственную измену. Журналист свою вину не признал, но обжаловать приговор у него не вышло.

* включен в реестр иностранных агентов.