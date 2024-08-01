Мужчина нарушал общественный порядок, а затем не повиновался требованию сотрудников полиции.

В Омской области суд вынес приговор мужчине, на котрого завели административное дело за мелкое хулиганство. Инцидент произошел в июне 2024 года.

Подсудимый в 23:00 громко выражался нецензурной бранью возле жилого дома. Когда жильцы сделали ему замечание, он не отреагировал, поэтому они вызвали полицию. Однако сотрудники УМВД тоже не смогли добиться от мужчины какой-то реакции, тот продолжал кричать матом.

Омич не повиновался требованию представителя власти, поэтому попал под административное дело. Во время суда мужчина полностью признал свою вину и раскаялся. Поэтому суд отправил его в СИЗО на шесть суток. Постановление суда вступило в силу.