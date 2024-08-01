В антимонопольной службе считают, что отказ был необоснованным.

УФАС возбудило дело на АО «Омскоблгаз» о нарушении антимонопольного законодательства. Причиной стал отказ компании от заключения договора с ТСН (товарищество собственников недвижимости) «Сосновый бор» на техобслуживание и ремонт газового оборудования многоэтажки в дачном поселке Чернолучинский.

«Омскоблгаз» оказал товариществу, сылаясь на отсутствие технической возможности, и рекомендовал обратиться в другие организации. При этом в 2016–2023 гг. компания оказывала дому эту услугу.

В июне УФАС выдало «Омскоблгазу» предупреждение о том, что заявки чернолучинцев нужно рассмотреть в течение месяца. Однако предупреждение не было исполнено. В УФАС сочли, что действия организации привели к ущемлению интересов товарищества собственников недвижимости и создали реальную угрозу безопасности.