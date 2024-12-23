Омск-Информ
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·Общество

Один из них перестал ходить уже сегодня.
«Омскоблавтотранс» изменил расписание автобусов в связи с предстоящими праздниками. С сегодняшнего дня до 31 декабря включительно утренние рейсы (09:10) по маршруту Омск – Колосовка отменили.
Отменяются также рейсы:
  • Омск - Большеречье, запланированный на 11:20 28 декабря.
  • Омск – Тара, 15:30 и 17:30 31 декабря;
  • Омск – Тевриз, 20:00 31 декабря;
  • Омск – Крутиха, 18:00 31 декабря;
  • Омск – Крутиха, 11:20 и 18:00 1 января;
  • Омск – Знаменское, 07:00 1 января;
  • Омск – Тевриз, 20:00 о1 января;
  • Омск – Тара, 10:30, 15:30 и 17:30 1 января;
  • Омск – Петропавловск 09:00 1 января;
  • Омск – Большеречье, 11:20 4 января.
На некоторые маршруты рейсы, наоборот, добавили. Подробнее – на странице «Омскоблавтотранса».
·Общество

Один из них перестал ходить уже сегодня.
«Омскоблавтотранс» изменил расписание автобусов в связи с предстоящими праздниками. С сегодняшнего дня до 31 декабря включительно утренние рейсы (09:10) по маршруту Омск – Колосовка отменили.
Отменяются также рейсы:
  • Омск - Большеречье, запланированный на 11:20 28 декабря.
  • Омск – Тара, 15:30 и 17:30 31 декабря;
  • Омск – Тевриз, 20:00 31 декабря;
  • Омск – Крутиха, 18:00 31 декабря;
  • Омск – Крутиха, 11:20 и 18:00 1 января;
  • Омск – Знаменское, 07:00 1 января;
  • Омск – Тевриз, 20:00 о1 января;
  • Омск – Тара, 10:30, 15:30 и 17:30 1 января;
  • Омск – Петропавловск 09:00 1 января;
  • Омск – Большеречье, 11:20 4 января.
На некоторые маршруты рейсы, наоборот, добавили. Подробнее – на странице «Омскоблавтотранса».