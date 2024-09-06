Омск-Информ
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·Общество

Продажу билетов онлайн обещают также вскоре наладить.
Вчера в 20:37 «Омскоблавтотранс» сообщил об устранении сбоя. Продажи билетов на автобусы через кассы автовокзала возобновили.
– В ближайшее время возобновится возможность приобретения электронного билета на официальном сайте АО «Омскоблавтотранс» www.omskoblauto.ru. На сайтах-партнерах возможность приобретения электронного билета реализована, – сообщает перевозчик.
Напомним, о сбое в системе стало известно вчера утром. Из-за этого омичи могли купить билеты на автобусы в соседние районы только на перроне автовокзала.
·Общество

Продажу билетов онлайн обещают также вскоре наладить.
Вчера в 20:37 «Омскоблавтотранс» сообщил об устранении сбоя. Продажи билетов на автобусы через кассы автовокзала возобновили.
– В ближайшее время возобновится возможность приобретения электронного билета на официальном сайте АО «Омскоблавтотранс» www.omskoblauto.ru. На сайтах-партнерах возможность приобретения электронного билета реализована, – сообщает перевозчик.
Напомним, о сбое в системе стало известно вчера утром. Из-за этого омичи могли купить билеты на автобусы в соседние районы только на перроне автовокзала.