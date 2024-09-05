Омск-Информ
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·Авто

Причину сбоя крупнейший в регионе автоперевозчик не называет.
«Омскоблавтотранс» назвал предварительные сроки восстановления системы продажи билетов «Авибус», в которой сегодня произошел сбой. IT-специалисты предприятия планируют починить ее уже завтра, 6 сентября.
– В настоящее время IT-специалисты АО «Омскоблавтотранс» работают над минимизацией последствий данного сбоя. Выход из строя системы не связан с внешними факторами, – сообщили представители перевозчика.
Отметим, что на автобусное сообщение в регионе этот сбой не повлиял. Онлайн и в кассах автовокзала билеты недоступны, однако омичи могут купить их на перроне при посадке в транспорт.
·Авто

Причину сбоя крупнейший в регионе автоперевозчик не называет.
«Омскоблавтотранс» назвал предварительные сроки восстановления системы продажи билетов «Авибус», в которой сегодня произошел сбой. IT-специалисты предприятия планируют починить ее уже завтра, 6 сентября.
– В настоящее время IT-специалисты АО «Омскоблавтотранс» работают над минимизацией последствий данного сбоя. Выход из строя системы не связан с внешними факторами, – сообщили представители перевозчика.
Отметим, что на автобусное сообщение в регионе этот сбой не повлиял. Онлайн и в кассах автовокзала билеты недоступны, однако омичи могут купить их на перроне при посадке в транспорт.