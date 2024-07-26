Омичи смогут уехать на автобусе в Астану с завтрашнего дня.

«Омскоблавтотранс» сообщил о запуске нового международного рейса. Он будет ездить по маршруту Омск – Астана (Казахстан). Первый рейс отправится уже завтра, 27 июля.

Автобусы будут ездить с омского автовокзала через день. Отправление будет происходить в 19:30.

Стоимость билета на автобус из Омска в Астану составит 2500 рублей. Перевозчиком стал российский предприниматель Дмитрий Коробейников (ИП Коробейников Д. Н.).