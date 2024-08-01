Омск-Информ
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·Происшествия

Водитель не справился с управлением и опрокинул транспортное средство. 

Сегодня в 15:00 стало известно о дорожно-транспортном происшествии в поселке Фадино Омского района. Предварительно установлено, что 61-летний водитель болотохода не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта.

Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Проводится проверка. 

·Происшествия

Водитель не справился с управлением и опрокинул транспортное средство. 

Сегодня в 15:00 стало известно о дорожно-транспортном происшествии в поселке Фадино Омского района. Предварительно установлено, что 61-летний водитель болотохода не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта.

Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. Проводится проверка. 