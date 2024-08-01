Омск-Информ
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·Происшествия

Девочка играла в соседних дворах, пока мать пыталась выяснить, где ее ребенок.
Вчера вечером в Омске потерялась 9-летняя девочка. Как сообщили в Росгвардии, она ушла из дома в Кировском округе и долго не возвращалась. Мать забеспокоилась и обратилась за помощью.
Находившийся неподалеку экипаж в составе прапорщика полиции Андрея Вереимчука и старшего сержанта полиции Игоря Волкова обследовал прилегающую территорию. Девочку нашли на детской площадке в соседних дворах. Ее доставили в полицию, а потом передали матери.
·Происшествия

Девочка играла в соседних дворах, пока мать пыталась выяснить, где ее ребенок.
Вчера вечером в Омске потерялась 9-летняя девочка. Как сообщили в Росгвардии, она ушла из дома в Кировском округе и долго не возвращалась. Мать забеспокоилась и обратилась за помощью.
Находившийся неподалеку экипаж в составе прапорщика полиции Андрея Вереимчука и старшего сержанта полиции Игоря Волкова обследовал прилегающую территорию. Девочку нашли на детской площадке в соседних дворах. Ее доставили в полицию, а потом передали матери.