Продукция марок «Каждый день», «Лента», «365 дней» и «Наша Сибирь» оказалась не тем, что указано в составе.

В Роскачестве исследовали мед 16 собственных торговых марок крупнейших розничных сетей и недорогого меда и выяснили, что вся эта продукция фальсифицированная. Как сообщает ТАСС , некачественный мед продавали в том числе и в омских магазинах.

Например, мед под торговой маркой «365 дней», который можно купить в «Ленте», заявлен, как цветочный, но на самом деле является смесью подсолнечникового меда с сахарным сиропом. Те же нарушения выявили в продукции марки «Наша Сибирь» (магазин «Лента»). В меде марки «Лента», заявленном, как гречишный, оказалось больше пыльцевых зерен крестоцветных. Гречишный мед марки «Каждый день» (продается в «Ашане») также оказался смесью меда с сахарным сиропом.

Содержание пролина ниже нормы обнаружено в меде «365 дней» (цветочный), «Наша Сибирь» (цветочный «Полевые просторы»). Это значит, что мед отобран незрелым, фальсифицирован или перегрет.

Смесь меда с сахарным сиропом также выявили в продукции марок «Медовая долина» (цветочный), Spar (цветочный), «Полевые просторы» и «Горный», «Дедушкин улей» (липовый), О'кей Daily (цветочный), «Просто» (разнотравье), «Медовый край» (разнотравье и липовый) и «Медовая долина» (липовый). Несоответствие происхождения меда замечено в продукции торговых марок «Полевые просторы» и «Таежный дар», «Медовый край» (разнотравье), «Ваш выбор» (цветочный). Содержание пролина ниже нормы обнаружено также в меде торговых марок «Дедушкин улей» (липовый), «Медовый край» (липовый), «Наша Сибирь» (цветочный «Полевые просторы»), О'кей Daily (цветочный) и «Просто» (разнотравье).

После исследований торговая сеть «Лента» сообщила, что изъяла партию меда «Наша Сибирь», в которой выявили нарушения. Контроль за качеством продукции усилили. Spar приостановил реализацию продукции с нарушениями собственной торговой марки.