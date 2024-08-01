Показатели региона немного улучшились.

Росстат обнародовал данные по миграции населения в Омской области с января по май нынешнего года. В регионе сохраняется отрицательная динамика по убыли населения.

Но есть и хорошие новости. За указанный период Омская область оказалась на 8-м месте по стране. Тогда как в предыдущем отчете по итогам января-апреля регион располагался на 9-м месте. То есть показатели стали более позитивными.

Так, за пять месяцев текущего года область покинули 1736 человек. Это меньше, чем в Белгородской (-2668 человек), Владимирской (-2000) областях, Дагестане (-3021), Оренбургской (-1910), Иркутской (-2818), Кемеровской (-2061) областях и Забайкальском крае (-1750 человек).

В самая высокая миграционная убыль, 2818 человек, оказалась в Иркутской области. А самая низкая – 156 человек – в Республике Алтай.

В таких отчетах фигурируют, как правило, данные полиции. То есть те омичи, кто покинул город, но не снялся с учета в органах МВД, не попали в данные ведомства.