Губернатор Виталий Хоценко рассказал, что две из пяти локаций дороги Тобольск – Тара – Томск уже почти отремонтированы.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поведал о ходе ремонта трассы Тобольск – Тара – Томск на участке в направлении Усть-Ишима. В прошлом году отремонтировано 42 километра дороги Тара – Усть-Ишим.

В этом году дорожное полотно обновляется на следующих пяти участках, три из них – уже по контрактам 2025 года. Губернатор Омской области сообщил о продолжении работ на важном дорожном объекте.

– Продолжаем ремонт участка Тара – Усть-Ишим дороги Тобольск – Тара – Томск. Обновляем трассу благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», – анонсировал Хоценко.

Сейчас на участке автомобильной дороги 105–106 км завершено устройство выравнивающего слоя покрытия. На отрезке 112–113 км основание укреплено ресайклером.

Подрядная организация также приступила к работам на участках 98–105 км, 106–112 км и 113–117 км, выполнение работ на которых государственными контрактами предусмотрено в 2025 году. На данных участках выполняются работы по укреплению основания ресайклером и устройству выравнивающего слоя покрытия. Работы по ремонту дороги будут продолжены и в последующие годы: предстоит отремонтировать еще 34,9 км.