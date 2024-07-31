Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

За два участка и 15 зданий он заплатил 17,2 млн рублей.
Имущественный комплекс сельскохозяйственного перерабатывающего потребительского кооператива «Маяк» купил генеральный директор и учредитель ООО «Колхоз Чопозова» Павел Чопозов. Предприниматель из села Бергамак заплатил за маслозавод в Муромцево 17,2 млн рублей. Об этом сообщил конкурсный управляющий Владимир Бабенко.
«Маяк» специализировался на производстве молочной продукции, масла и сыра. Его признали банкротом в феврале. В имущественный комплекс предприятия входят два земельных участка, 15 зданий и грузовик 1991 года выпуска.
·Экономика/Бизнес

За два участка и 15 зданий он заплатил 17,2 млн рублей.
Имущественный комплекс сельскохозяйственного перерабатывающего потребительского кооператива «Маяк» купил генеральный директор и учредитель ООО «Колхоз Чопозова» Павел Чопозов. Предприниматель из села Бергамак заплатил за маслозавод в Муромцево 17,2 млн рублей. Об этом сообщил конкурсный управляющий Владимир Бабенко.
«Маяк» специализировался на производстве молочной продукции, масла и сыра. Его признали банкротом в феврале. В имущественный комплекс предприятия входят два земельных участка, 15 зданий и грузовик 1991 года выпуска.