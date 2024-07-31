Омск-Информ
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·Авто

Одну полосу отвели исключительно для движения автобусов, троллейбусов, велосипедов и спецмашин.
Сегодня на улице Богдана Хмельницкого начали действовать выделенные полосы для общественного транспорта. Они тянутся на 3,5 км от улицы Маяковского до улицы Кирова в обоих направлениях.
– Существующие выделенные полосы по улицам Лукашевича, Красный Путь, проспекту Маркса уже доказали свою эффективность: в часы пик пассажиры общественного транспорта существенно сокращают время поездки по сравнению с автомобилистами. Разумеется, происходит это при условии соблюдения всеми водителями правил дорожного движения и запрета выезда на выделенные полосы, – отметили в мэрии.
В мэрии напомнили, что движение по этим полосам разрешается автобусам и троллейбусам, автомобилям коммунальных и экстренных служб с работающими спецсигналами. Ездить по «выделенке» также могут велосипедисты.
·Авто

Одну полосу отвели исключительно для движения автобусов, троллейбусов, велосипедов и спецмашин.
Сегодня на улице Богдана Хмельницкого начали действовать выделенные полосы для общественного транспорта. Они тянутся на 3,5 км от улицы Маяковского до улицы Кирова в обоих направлениях.
– Существующие выделенные полосы по улицам Лукашевича, Красный Путь, проспекту Маркса уже доказали свою эффективность: в часы пик пассажиры общественного транспорта существенно сокращают время поездки по сравнению с автомобилистами. Разумеется, происходит это при условии соблюдения всеми водителями правил дорожного движения и запрета выезда на выделенные полосы, – отметили в мэрии.
В мэрии напомнили, что движение по этим полосам разрешается автобусам и троллейбусам, автомобилям коммунальных и экстренных служб с работающими спецсигналами. Ездить по «выделенке» также могут велосипедисты.