Омск-Информ
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·Авто

На улице Богдана Хмельницкого практически все готово к функционированию выделенной полосы для автобусов и троллейбусов.

Выделенные полосы для общественного транспорта на улице Богдана Хмельницкого практически готовы к запуску, сообщил директор департамента транспорта мэрии Вадим Кормилец.

– На улице Богдана Хмельницкого в полном объеме подрядчиком выполнены работы по нанесению дорожной разметки, все необходимые дорожные знаки установлены, и водители уже сейчас руководствуются требованиями разметки и знаков. Закрыты пока запрещающие знаки. На этой неделе мы планируем выдать техническое задание, и запрещающие дорожные знаки будут «расчехлены» – выделенные дорожные полосы заработают в полном объеме, – сообщил чиновник.

Кормилец также добавил, что выделенные полосы позволяют в часы пик перемещаться по городу в два раза быстрее, чем на автомобиле.

·Авто

На улице Богдана Хмельницкого практически все готово к функционированию выделенной полосы для автобусов и троллейбусов.

Выделенные полосы для общественного транспорта на улице Богдана Хмельницкого практически готовы к запуску, сообщил директор департамента транспорта мэрии Вадим Кормилец.

– На улице Богдана Хмельницкого в полном объеме подрядчиком выполнены работы по нанесению дорожной разметки, все необходимые дорожные знаки установлены, и водители уже сейчас руководствуются требованиями разметки и знаков. Закрыты пока запрещающие знаки. На этой неделе мы планируем выдать техническое задание, и запрещающие дорожные знаки будут «расчехлены» – выделенные дорожные полосы заработают в полном объеме, – сообщил чиновник.

Кормилец также добавил, что выделенные полосы позволяют в часы пик перемещаться по городу в два раза быстрее, чем на автомобиле.