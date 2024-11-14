Камеры, фиксирующие нарушения на выделенных полосах, не могут должным образом работать в кабинах троллейбусов.

На сегодняшнем заседании комитета Омского горсовета по вопросам транспортной инфраструктуры депутаты и представители мэрии обсудили тему фиксации нарушений на выделенных полосах для пассажирского транспорта. Помимо камер, на улицах города специальные комплексы устанавливаются в кабинах троллейбусов.

Они нужны для того, чтобы фиксировать нарушения автолюбителей, которые мешают движению автобусов и троллейбусов, а также паркуются и останавливаются в зоне остановок общественного транспорта. Однако, как выяснилось, данные комплексы не работают должным образом.

– По каким-то причинам, которые, скорее всего, связаны с электрикой, магнитными полями в кабине водителя, они не полностью отрабатывают алгоритмы, которые должны отрабатывать, – сообщил директор департамента транспорта омской мэрии Вадим Кормилец.

Сейчас комплексы отправлены производителю на доработку. Если не выйдет откалибровать их для использования в троллейбусах, аппараты установят в автобусы.

Напомним, что штраф за движение по полосе, предназначенной для автобусов и троллейбусов, составляет 1500 рублей.