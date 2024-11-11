Благодаря ее появлению общественный транспорт стал меньше выбиваться из расписания.

Появившаяся летом этого года выделенная полоса для общественного транспорта на улице Богдана Хмельницкого показала свою эффективность. Благодаря ей время проезда в сторону улицы Кирова сократилось на 2 минуты, при движении в сторону улицы Масленникова оно уменьшилось на 5 минут. Таким образом, для пассажиров общественного транспорта суммарная экономия составляет 7 минут в день.

Как отмечают в департаменте транспорта, благодаря выделенной полосе на Хмельницкого сократилось опоздание транспорта на маршрутах, а автобусы и троллейбусы стали ходить более регулярно, сообщает портал om1.ru. Всего по улице Богдана Хмельницкого проходят 26 автобусных и 2 троллейбусных маршрута.