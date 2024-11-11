Омск-Информ
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·Авто

Благодаря ее появлению общественный транспорт стал меньше выбиваться из расписания.

Появившаяся летом этого года выделенная полоса для общественного транспорта на улице Богдана Хмельницкого показала свою эффективность. Благодаря ей время проезда в сторону улицы Кирова сократилось на 2 минуты, при движении в сторону улицы Масленникова оно уменьшилось на 5 минут. Таким образом, для пассажиров общественного транспорта суммарная экономия составляет 7 минут в день.

Как отмечают в департаменте транспорта, благодаря выделенной полосе на Хмельницкого сократилось опоздание транспорта на маршрутах, а автобусы и троллейбусы стали ходить более регулярно, сообщает портал om1.ru. Всего по улице Богдана Хмельницкого проходят 26 автобусных и 2 троллейбусных маршрута.

·Авто

Благодаря ее появлению общественный транспорт стал меньше выбиваться из расписания.

Появившаяся летом этого года выделенная полоса для общественного транспорта на улице Богдана Хмельницкого показала свою эффективность. Благодаря ей время проезда в сторону улицы Кирова сократилось на 2 минуты, при движении в сторону улицы Масленникова оно уменьшилось на 5 минут. Таким образом, для пассажиров общественного транспорта суммарная экономия составляет 7 минут в день.

Как отмечают в департаменте транспорта, благодаря выделенной полосе на Хмельницкого сократилось опоздание транспорта на маршрутах, а автобусы и троллейбусы стали ходить более регулярно, сообщает портал om1.ru. Всего по улице Богдана Хмельницкого проходят 26 автобусных и 2 троллейбусных маршрута.