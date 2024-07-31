29-летняя Александра Марчук откровенно рассказала о превратностях политического регламента.

Среди пяти кандидатов, заявившихся на выборы в горсовет по избирательному округу № 26, указана 29-летняя самозанятая самовыдвиженка Александра Марчук. Будущий политик выразила желание преобразить Омск.

– Меня зовут Саша Марчук, имею за спиной 29 лет жизни, красный диплом, ни одной партии и огромное желание делать город комфортнее, – позиционировала себя Марчук.

И все бы ничего, если бы в соцсетях и в СМИ не появилось подозрение, что претендент на место парламентария могла заниматься вебкамом и даже участвовать в ню-фотосессиях. Впрочем, узнать, насколько эта информация правдива, не представляется возможным. Как и оценить политические способности Александры Марчук. Ей не удалось собрать нужное количество подписей, необходимых для выдвижения.

– Срок сбора и сдачи подписей был до 29 июля, – поделилась она с «Омск-информом».

По регламенту претендентки на кресло парламентария остается только один путь: оперативно вступить в одну из партий и выдвинуться от нее без сбора подписей. Однако в понедельник, 5 августа, истекает срок подачи документов от кандидатов в депутаты горсовета. Потому остается интрига, успеет ли Александра Марчук справиться с превратностями регламента и стать полноценным претендентом в депутаты горсовета.

Стоит напомнить, что довыборы в горсовет Омска намечены на 8 сентября.