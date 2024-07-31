Пяти сообщникам дали разные сроки.

Сегодня, 31 июля, Куйбышевский районный суд вынес приговор пяти омичам. Доказана их вина в изготовлении и демонстрации порнографических материалов, в том числе с использованием интернета, по пп. «а», «б» ч. 3 ст. 242 УК РФ.

В суде установлено, что с февраля по октябрь 2021 года 29-летний активист организовал в арендованном помещении вебкам-студию. Для работы в ней в качестве «моделей» он привлек четырех девушек. В студии осуществлялись онлайн-трансляции порнографических материалов, в ходе которых зрители за денежное вознаграждение «токены» могли давать «моделям» определенные указания. Для конспирации использовали VPN-серверы.

Вину в совершении преступления осужденные не признали, настаивая на отсутствии публичности своих действий. Организатору дали 3,5 года тюрьмы, его трем «моделям» – 2 года 8 месяцев лишения свободы, пятой участнице процесса – 2,5 года. При этом отбывать наказание им предстоит условно: организатору – 2,5 года, а троим девушкам – 2 года.

У всех участников вебкам-бизнеса есть право оспорить решение суда.