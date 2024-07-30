Александр Бастрыкин дал соответствующее поручение.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин провел совещание, во время которого поручил проанализировать практику по освобождению от уголовной ответственности бойцов-контракников с СВО. Во время мероприятия участники сообщили, что подозреваемых и обвиняемых по уголовным делам информируют о добровольном вступлении в ряды Вооруженных сил России.

– Фигурантам уголовных дел разъясняется, что в соответствии с законом в случае заключения ими контрактов с Минобороны России уголовное преследование на время военной службы приостанавливается, а в последующем, при наступлении ряда условий, может быть прекращено, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Также подозреваемым и обвиняемым рассказывают о льготах для участников СВО и членов их семей. Александр Бастрыкин выслушал доклады и дал соответствующее поручение, подчеркнув, что нужно взвешенно подходить к работе, учитывая каждую ситуацию индивидуально. Также он дал ряд указаний и определил сроки их исполнения.