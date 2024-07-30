Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Выставленное на продажу здание находится неподалеку от «G-Drive Арены».

В Омске выставили на продажу здание бывшего торгового центра OBI, которое находится в микрорайоне Прибрежный на улице Лукашевича, 37. Продавец хочет получить за здание 1 млрд 199 млн рублей.

Площадь здания составляет 17 449,3 квадратного метра, а высота потолков – 9,45 метра. Здание можно использовать в качестве торгового центра, склада или логистического парка.

В объявлении о продаже также говорится, что объект построили в 2009 году. Здание находится на земельном участке, площадь которого достигает 74 927 квадратных метров. Там же находится парковка на 615 мест, есть подъезды для легкового и грузового транспорта.

·Экономика/Бизнес

Выставленное на продажу здание находится неподалеку от «G-Drive Арены».

В Омске выставили на продажу здание бывшего торгового центра OBI, которое находится в микрорайоне Прибрежный на улице Лукашевича, 37. Продавец хочет получить за здание 1 млрд 199 млн рублей.

Площадь здания составляет 17 449,3 квадратного метра, а высота потолков – 9,45 метра. Здание можно использовать в качестве торгового центра, склада или логистического парка.

В объявлении о продаже также говорится, что объект построили в 2009 году. Здание находится на земельном участке, площадь которого достигает 74 927 квадратных метров. Там же находится парковка на 615 мест, есть подъезды для легкового и грузового транспорта.