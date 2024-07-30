В школах Седельниковского района недосчитались компьютеров, принтеров и другой техники.

Прокуратура обратилась в суд с иском к школам Седельниковского района. Прокуроры провели проверку, во время которой выяснили, что в учебных заведениях нет оборудования для организации учебного процесса.

Обнаружилась нехватка шести компьютеров и сетевых фильтров, четырех принтеров и рельсовых систем с классной интерактивной доской, трех документ-камер. Прокурор района внес школам представления больше двух месяцев назад, но ситуация до сих пор не решилась.

Суд обязал школы района купить необходимое оборудование до 1 сентября 2026 года. Решение суда еще не вступило в силу.