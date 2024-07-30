Артистка запланировала 40-минутное выступление. В городе она «пролетом».
На 17 августа в парке «Вокруг света» запланирована концертная программа, где хэдлайнером станет солистка группы «Блестящие» Анна Семенович.
«Омск-информ» узнал о программе пребывания артистки. По словам концертного директора, исполнительница задержится в Омске всего на сутки.
– Где остановится Анна, еще неизвестно, это обсуждается со встречающей стороной. В Омске она «пролетом», потому что конец августа – очень активный период. Запланировано 40-минутное выступление, – пояснила PR-директор артистки Анна Кружель.
По данным редакции, Семенович исполнит «Я за тобой», «Я хочу быть с тобой», «Хочешь», «Бумеранг», «Гладиолусы», «Восточные сказки», «На моря», «За четыре моря».
– Возможно, Анна поменяет что-то по запросу организаторов, – добавила она.
Скорее всего, у Семенович не останется времени на культурно-развлекательную программу. Ранее «Омск-информ» рассказывал о воспоминаниях артистки о прогулках по ночному Омску.