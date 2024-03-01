В январе 2022 года артистка прилетала в Омск вести частное мероприятие, а сразу после него махнула в Египет.

В январе 2022 года артистка прилетала в Омск вести частное мероприятие, а сразу после него махнула в Египет.

Сегодня, 1 марта, свой день рождения отмечает певица и актриса Анна Семенович. Исполнительница готовится отпраздновать торжество в кругу родных и близких. По просьбе корреспондента РИА «Омск-информ» она поделилась своими воспоминаниями об Омске.

Как отметила Анна, наиболее сильное впечатление на нее произвела ночная прогулка по историческому центру города в январе 2022 года. Артистка тогда прилетела вести частное мероприятие, а потом махнула в Египет. Семенович порадовали Любинский проспект и теплый прием.

– Прогулялась по заснеженному Омску. Центральная улица, Любинский проспект, это что-то невероятное! Весь в огнях и вывесках, чем-то напомнил Невский проспект в Санкт-Петербурге, только в миниатюре, – эмоционально поделилась артистка. – Но самое незабываемое впечатление произвели люди. Омичи очень добрые и отзывчивые, всегда готовы помочь. После Омска сразу умчалась на самолете в Египет. Это был такой контраст: жаркое солнышко после сибирских морозов!

Певица призналась, что, если бы позволял концертный график, она бы погостила в Омске более продолжительное время.

Отметим, что накануне дня рождения Анна Семенович презентовала новую песню «Гладиолусы». Послушать ее можно здесь.