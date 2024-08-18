Ради обновления гардероба певица даже задержалась в городе, попросив своего директора обменять билеты на более позднее время.

Появились новые подробности визита певицы Анны Семенович в Омск. Вчера исполнительница выступила с концертом в парке «Вокруг света». Но вопреки планам побывать «пролетом» по пути в другой город артистка неожиданно задержалась на более продолжительный срок. Вчера вечером она поужинала в ресторане под открытым небом «Крыша Сибири», а затем устроила шопинг.

Как сообщила «Омск-информу» PR-директор артистки Анна Кружель, Семенович продлила свое пребывание в Омске именно из-за желания срочно обновить гардероб. В одном из местных магазинов певица оставила внушительную сумму, миллион рублей.

– Анна планировала улететь сегодня рано утром. Но попросила директора поменять билет на более позднее время, чтобы с утра пошопиться в вашем прекрасном городе, – рассказала редакции Анна Кружель. – В магазине «Ниагара» Анна Семенович оставила почти миллион рублей. Кто-то шопится в Милане, а Анна в Омске. После завтрака она благополучно улетела в Москву.

Семенович осталась довольна концертом и приемом, раздала много автографов.

– Анна пообщалась со своими поклонниками. Все прошло тепло, душевно, волшебно! – добавила PR-директор певицы.

Ранее сама Семенович призналась в «краже» одноразовых тапочек из отеля. Артистка обычно забирает их себе и потом предлагает гостям.