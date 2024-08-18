Как заявила певица, она всегда забирает из гостиничного номера одноразовые тапочки.

Популярная российская певица Анна Семенович, накануне выступавшая в омском парке «Вокруг света», призналась в краже тапочек из отеля. По словам исполнительницы, она делает так всегда, и она объяснила, зачем ей одноразовая обувь.

– Воровка тапок в деле. Я не знаю, как вы, а я всегда тырю тапки из отеля. Я забираю их, потому что потом беру на съемки и отдаю гостям дома, – написала Семенович в соцсетях.

Ранее сообщалось, что певица будет в Омске «пролетом» по дороге в другой город, но исполнительница неожиданно задержалась. Вчера вечером она отправилась на ужин со своей командой, а сегодня устроила шопинг.