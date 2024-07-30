Компания из Самары готова снести старые установки и даже оказать информационную помощь. За отдельную плату.
На сайте бесплатных объявлений появилось предложение о продаже асфальтобетонного завода. Стоимость готового объекта продавец оценил в 75 млн рублей. Сообщается, что в комплектацию входят шесть фракций, бункер-накопитель, маслонагревательная станция, силос пыли и силос минерального порошка.
Как пояснил позвонившему под видом потенциального покупателя корреспонденту «Омск-информа» представитель компании Григорий, по факту предлагается бизнес «под ключ». Можно приобрести как готовый завод, так и заказать услугу по сносу аварийных производственных конструкций.
– У нас готовые заводы под ключ. Можем доставить и установить, куда требуется. Мы можем помочь снести аварийные и старые производственные конструкции. И окажем информационную поддержку, – уточнил сотрудник компании.
Территориально организация, занимающаяся доставкой асфальтобетонных заводов, базируется в Самаре.