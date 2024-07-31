Визит состоялся в рамках подписания соглашения о сотрудничестве между предприятием и правительством региона по федеральной программе «Профессионалитет».

Глава Минобра Иван Кротт и министр промышленности и научно-технического развития Омской области Андрей Посаженников побывали на ОНПЗ. Представители регионального правительства посетили аудитории учебного полигона и высоко оценили уровень технической оснащенности образовательной площадки.

– Учебно-технический полигон – это воплощение самых современных и производственных процессов. В виртуальном пространстве студенты учатся работать на установках, а эксперты наблюдают за процессом и подсказывают. Эту историю необходимо брать за основу и тиражировать на других производствах. ОНПЗ – космос в топливно-энергетическом комплексе, – отметил Иван Кротт.

Гостей впечатлило то, как студенты и сотрудники ОНПЗ проходят командные занятия на компьютерных тренажерах, которые полностью воссоздают работу реальных производственных объектов. Два VR-тренажера с цифровыми копиями ключевых установок действуют на площадке. Также есть лекторий, аудитория оказания первой медицинской помощи, класс, посвященный газоопасным работам и работам на высоте, комната отдыха для пауз между занятиями.

Андрей Посаженников порадовался за студентов, имеющих возможность обучаться на учебно-техническом полигоне.

– Это современные аудитории, оборудованные по последнему слову техники. Плюс VR-студия. Практикуясь на полигоне, студенты получают знания, с помощью которых в будущем могут получить работу в компании «Газпром нефть», – подчеркнул министр промышленности и научно-технического развития.

Уточним, что данный визит состоялся в рамках подписания соглашения о сотрудничестве между предприятием и правительством региона по федеральной программе «Профессионалитет». На базе Омского промышленно-экономического колледжа появится региональный центр подготовки специалистов рабочих профессий. Компания «Газпром нефть» выступила опорным работодателем и обеспечит стажировку и трудоустройство студентов в дочерние предприятия, в том числе и на Омский НПЗ.

В целом на предприятии очень ответственно относятся к формированию кадрового резерва. Так, в комплексной программе по его формированию «Школа – ссуз/вуз – ОНПЗ» задействовано 13 учебных заведений Омска. Ежегодно свыше 800 школьников участвуют в профориентационных тренингах, научно-технических конференциях, факультативных занятиях по химии и физике, ездят в летние образовательные лагеря, соревнуются на тематических олимпиадах.

И как один из результатов – в 2023 году «Газпром нефть» признана самым популярным работодателем в нефтяной отрасли по версии HeadHunter.

– Формирование кадрового резерва является одной из главных задач для Омского НПЗ. Мы активно сотрудничаем с вузами и ссузами, поддерживаем молодых специалистов и уделяем большое внимание развитию их компетенций. Постоянное обновление материально-технической базы позволит поддержать актуальные знания и высокий уровень профессионализма, который необходим сотрудникам «Газпром нефти». Стабильное лидерство компании в рейтинге работодателей подтверждает правильность наших принципов работы, – уверен генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Добавим, что в формировании учебных программ регионального центра подготовки специалистов рабочих профессий, контроле подготовки преподавателей и повышении их уровня компетенций, определении требований к выпускникам примут участие сотрудники ОНПЗ. Обучение будет проходить в том числе и на учебном полигоне предприятия.