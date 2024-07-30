Дмитрий Петренко на момент оглашения приговора в Куйбышевском суде находился во Франции.

Сегодня, 30 июля, Куйбышевский районный суд вынес приговор Дмитрию Петренко. Экс-депутат Омского горсовета проходил по уголовному делу о фейках о действиях Вооруженных сил России.

В судебном заседании доказано, что бывший парламентарий распространял недостоверную информацию о СВО. Всего выявлено семь эпизодов преступления. На предыдущем заседании гособвинитель потребовал для экс-депутата девять лет колонии общего режима.

Как уточнила «Омск-информу» помощник судьи Анастасии Перминовой, вынесено решение назначить Петренко 7 лет колонии общего режима. Его также лишили возможности пользоваться интернетом в течение четырех лет. У бывшего депутата арестовали нежилое помещение на улице Звездная, 6.

На оглашении приговора экс-парламентарий отсутствовал. Он покинул страну еще в августе прошлого года, как только узнал об уголовном преследовании. По некоторым данным, экс-депутат скрывается по Франции. Заседания суда и рассмотрение дела откладывались как раз из-за отсутствия подсудимого. Защитник Петренко, Константин Гришакин, намерен оспорить решение суда.