Парламентария обвинили в семи эпизодах преступления.

Парламентария обвинили в семи эпизодах преступления.

На сегодняшних прениях в Куйбышевском районном суде обвинитель запросил бывшему депутату горсовета Дмитрию Петренко 9 лет колонии общего режима по делу о фейках, а также запрет на администрирование сайтов в течение четырех лет. По данным NGS55.RU, такое наказание экс-депутату грозит в совокупности за семь преступлений.

Ранее бывший парламентарий стал фигурантом уголовного дела о распространении ложной информации о действиях Вооруженных сил России с использованием служебного положения. Ему инкриминируют семь случаев нарушения п. п. «а» и «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение фейков о действиях российской армии с использованием служебного положения или по определенным мотивам — политическим, идеологическим и так далее).

По данным некоторых СМИ, сейчас Дмитрий Петренко находится во Франции, скрываясь от уголовного преследования.