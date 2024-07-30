Омск-Информ
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·Культура/Афиша

Художник из США изобразит там синицу.
В соцсетях появились фотографии граффити, которое начал наносить на стену омской многоэтажки американский уличный художник Адам «Pilot». Изображение синицы украсит один из домов жилого комплекса «Модерн» в Советском округе.
Ранее стало известно, что стену соседнего дома разрисует художник из Мексики Фарид. Он работает над изображением медведя.
Всего в микрорайоне этим летом появится 50 граффити. Еще 50 рисунков разместят в других округах города.
·Культура/Афиша

Художник из США изобразит там синицу.
В соцсетях появились фотографии граффити, которое начал наносить на стену омской многоэтажки американский уличный художник Адам «Pilot». Изображение синицы украсит один из домов жилого комплекса «Модерн» в Советском округе.
Ранее стало известно, что стену соседнего дома разрисует художник из Мексики Фарид. Он работает над изображением медведя.
Всего в микрорайоне этим летом появится 50 граффити. Еще 50 рисунков разместят в других округах города.