Регион по-прежнему двигает вперед промышленное производство.

Сегодня, 30 июля, губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился с полпредом президента в СФО Анатолием Серышевым. Стороны обсудили социально-экономическое развитие региона.

По словам главы региона, объем валового регионального продукта превысил один триллион рублей. Драйвером экономики по-прежнему остается промышленность. За прошлый год индекс промпроизводства вырос на 4,2 %, и темпы растут.

Кроме того, губернатор анонсировал 700 млн рублей инвестиций.

– Привлекли трех новых резидентов в особую экономическую зону «Авангард» с проектами общим счетом в 700 млн рублей. За первый квартал этого года приросли по инвестициям почти на 7 %, – подчеркнул Хоценко.

В регионе на 7 % за прошлый год и уже на 20 % за 1-е полугодие 2024 года выросли темпы ввода жилья. Эти показатели глава региона обещал улучшить.

Обсуждение завершили на позитивной ноте, на поддержке участников СВО и их семей, а также восстановление подшефного Стаханова.