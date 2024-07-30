Омск-Информ
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·Спорт

Прошлый сезон форвард провел в составе «Ак Барса», который сейчас активно расчищает платежную ведомость.

Нападающий казанского «Ак Барса» Станислав Галиев переходит в «Авангард», сообщает портал «Бизнес Online». О подписании контракта с 32-летним форвардом омский клуб объявит в ближайшее время.

Агент хоккеиста Шуми Бабаев подтвердил переход своего клиента в стан «ястребов».

– Да, могу подтвердить. Это правда, – цитирует Бабаева портал Metaratings.ru.

В минувшем сезоне Станислав Галиев набрал 23 (7+16) очка в 61 матче регулярного чемпионата и не отметился результативными действиями в пяти матчах плей-офф.

«Ак Барс», за который выступал Галиев, сейчас активно расчищает платежную ведомость и расстается со своими вчерашними лидерами, чтобы подписать новых игроков.

·Спорт

Прошлый сезон форвард провел в составе «Ак Барса», который сейчас активно расчищает платежную ведомость.

Нападающий казанского «Ак Барса» Станислав Галиев переходит в «Авангард», сообщает портал «Бизнес Online». О подписании контракта с 32-летним форвардом омский клуб объявит в ближайшее время.

Агент хоккеиста Шуми Бабаев подтвердил переход своего клиента в стан «ястребов».

– Да, могу подтвердить. Это правда, – цитирует Бабаева портал Metaratings.ru.

В минувшем сезоне Станислав Галиев набрал 23 (7+16) очка в 61 матче регулярного чемпионата и не отметился результативными действиями в пяти матчах плей-офф.

«Ак Барс», за который выступал Галиев, сейчас активно расчищает платежную ведомость и расстается со своими вчерашними лидерами, чтобы подписать новых игроков.