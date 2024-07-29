Бывший супруг сохранял теплые отношения с Татьяной, вплоть до ее смерти. Он обещал позаботиться о Всеволоде.

Появились подробности прощания с разбившейся блогершей из Тары Татьяной Озолиной, известной как байкерша МотоТаня. Церемония прошла вчера, 28 июля, в Большом Троекуровском зале в Москве. Бывший муж уроженицы Омской области, Стас, пообещал взять на себя заботу об общем сыне Всеволоде.

Стоя у трибуны, он рассказал, что сохранил хорошие отношения с экс-женой.

- Таня, отправляясь в поездки, всегда знала, что на меня можно положиться, что на меня можно оставить сына. И я хочу заверить сейчас Таню, чтобы она верила и не волновалась. Я обязательно позабочусь о сыне и сделаю все, что в моих силах, и даже больше, - сказал Стас на прощании.

Церемония завершилась в Хованскои крематории. После этого прах увезли на родину Татьяны Озолиной, город Тару, где и похоронили. МотоТаня разбилась на мотоцикле в Турции 22 июля, столкнувшись с транспортным средством и врезавшись в отбойник. Подробнее о том, кем была знаменитая байкерша, можно почитать в материале.