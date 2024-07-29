Представитель продавца заявил, что на этой территории можно создать парк развлечений, аналогичный «Зеленому острову».

Стали известны некоторые подробности готовящейся продажи частного омского пляжа «Пиратский остров» в Кировском округе. Ранее сообщалось, что три земельных участка общей площадью 1,16 гектара, pазвлeкательный кoмплекс, яxт-клуб и пляж собственник бизнеса намерен реализовать за 120 млн рублей. На участках есть также другие сооружения, два здания оформлены в собственность.

Как уточнил представитель продавца Александр, которому «Омск-информ» позвонил под видом потенциального покупателя, у владельца частного пляжа возникли некоторые проблемы с законом. Риелтор говорит, что на локации при желании можно сделать второй «Зеленый остров».

– Собственник «Пиратского острова» известен. В местах не столь отдаленных он проведет еще достаточно много времени, – пояснил риелтор. – Здесь можно при желании и должных вложениях сделать второй «Зеленый остров».

По документам учредителем и руководителем ООО «Пиратский остров» выступает Адэлина Авдошина, дочь известного омского предпринимателя Вячеслава Авдошина. О задержании директора ООО «Омск-Сити-Строй», ООО «Элитстрой-Недвижимость» и ООО «Проекттерра» следственными органами стало известно 6 июня. Детали уголовного дела и местонахождение бизнесмена по-прежнему неизвестны. Согласно одной из версий, Авдошин может стать фигурантом уголовного дела о военном строительстве, возможно, в Красноярске. Не исключено, что это продолжение уголовного дела бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова.

Риелтор, выступающий продавцом пляжа «Пиратский остров», отрицает, что Вячеслав Авдошин распродает другую недвижимость.