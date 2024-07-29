Бывший чиновник находится в СИЗО с 6 июня. Его обвиняют в получении взятки.

На четверг, 1 августа, в Басманном суде Москвы назначено слушание по продлению срока ареста омского экс-министру труда и соцразвития Владимира Куприянова. Дело рассмотрит судья Тимур Вахрамеев.

Владимира Куприянова сняли с должности министра 25 мая. В начале июня бывшего чиновника задержали и этапировали в Москву, где 6 июня отправили в СИЗО на два месяца. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ). Бывшему чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Следствие считает, что Куприянов в течение пяти лет, с ноября 2018-го по весну 2023 года, получал «откаты» от бывшего директора Марьяновского дома-интерната Валерия Башурова. Это учреждение находится в ведомстве Минтруда. Именно Башуров и «сдал» Куприянова силовикам (пошел на сделку со следствием). Бывший министр труда и соцразвития пытался обжаловать арест, однако суд оставил его под стражей.