Суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Владимира Куприянова.
По данным пресс-службы судов общей юрисдикции города Москвы, бывшего заместителя председателя правительства Омской области, экс-министра труда и социального развития региона Владимира Куприянова решили оставить под стражей. Такое решение принял Московский городской суд.
Ранее Басманный районный суд города Москвы принял решение отправить бывшего омского вице-губернатора в СИЗО. Однако экс-чиновник не согласился с таким решением и подал апелляцию.
6 июня Владимира Куприянова отправили в СИЗО на два месяца. Его обвиняют в получении взятки в крупном размере (пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ). Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.
Следствие считает, что Куприянов в течение пяти лет, с ноября 2018-го по весну 2023 года, получал «откаты» от бывшего директора Марьяновского дома-интерната Валерия Башурова. Это учреждение находится в ведомстве Минтруда.