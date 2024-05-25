Омск-Информ
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·Политика

Его преемником стала Ирина Варнавская. Курировать деятельность министерства труда будет замгубернатора Алексей Ромахин.
Заместителя председателя правительства Омской области — министра труда и социального развития Владимира Куприянова освободили от должности. Об этом сегодня сообщил губернатор Виталий Хоценко.
— Преемником на посту министра станет Ирина Варнавская. Курировать министерство труда и социального развития, а также региональный Минздрав будет мой заместитель Алексей Ромахин, — отметил Хоценко.
Напомним, Куприянов стал министром в октябре 2015 года. В декабре 2018 года он также получил должность заместителя председателя правительства. В ноябре 2023 года новый губернатор Виталий Хоценко переназначил Куприянова.
·Политика

Его преемником стала Ирина Варнавская. Курировать деятельность министерства труда будет замгубернатора Алексей Ромахин.
Заместителя председателя правительства Омской области — министра труда и социального развития Владимира Куприянова освободили от должности. Об этом сегодня сообщил губернатор Виталий Хоценко.
— Преемником на посту министра станет Ирина Варнавская. Курировать министерство труда и социального развития, а также региональный Минздрав будет мой заместитель Алексей Ромахин, — отметил Хоценко.
Напомним, Куприянов стал министром в октябре 2015 года. В декабре 2018 года он также получил должность заместителя председателя правительства. В ноябре 2023 года новый губернатор Виталий Хоценко переназначил Куприянова.