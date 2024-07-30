Новая версия популярного кроссовера представлена в омском автосалоне компании КЛЮЧАВТО – официального дилера концерна Chery.

Новый Chery Tiggo 7 Pro Max – автомобиль, который готов ворваться в вашу повседневную жизнь и сделать ее еще ярче. Его передняя часть воплощает идею «Автомобиль для семейных побед», а изысканный дизайн раскрывает философию компании Chery, стремящейся к гармонии формы и содержания. В новую версию полюбившегося многим кроссовера внесено достаточно много изменений.

Предыдущая версия Tiggo 7 Pro имела округлые линии и привычный для многих кроссоверов дизайн. Но новая версия выделяется более агрессивным и современным стилем. Ее характерные черты – резкие грани и изящная с LED-оптика, расположенная высоко на стыке решетки и капота, которая в сочетании с новым технологичным бампером придает Chery Tiggo 7 Pro Max дополнительную выразительность и динамичность.

Автомобиль оснащен функциями автоматического включения фар (датчик света), автоматического переключения светового потока и функцией «Проводи меня домой».

Алюминиевые двухцветные 18" и 19" литые диски не только выглядят стильно, но и обладают превосходными антикоррозийными свойствами. А их новый дизайн придает автомобилю дополнительную динамичность.

Шестиугольная ромбовидная решетка радиатора Diamond Matrix выполнена в виде футуристической 3D-матрицы, украшенной деталями, напоминающими сверкающие бриллианты.

Эффект «парящей» крыши достигается за счет визуального объединения черных стоек кузова с темным тонированным остеклением, а мощный спойлер делает облик автомобиля еще более стремительным, улучшая аэродинамику и повышая устойчивость на высоких скоростях.

Chery Tiggo 7 Pro Max оснащен новейшими технологиями безопасности, включая адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, ассистента при перестроении и другие. Электронный селектор передач, электрический стояночный тормоз и система кругового обзора обеспечивают безопасность и удобство при вождении.

Инновационная платформа T1X обеспечивает комфортное пространство для передних и задних пассажиров. С высоким дорожным просветом в 190 мм и внушительными углами въезда и съезда автомобиль обладает выдающейся проходимостью.

Предыдущая версия бестселлера Chery предлагала ограниченное количество двигателей. Новый Tiggo 7 Pro Max оснащен надежным и экономичным двигателем 1.6 TGDI, совмещенным с роботизированной КПП DCT7. В паре они позволяют полностью раскрыть динамику и выносливость и являются наиболее оптимальным решением для Chery Tiggo 7 Pro Max.

Цветовая гамма состоит из 6 цветов: глубокий черный, серебристый, глубокий синий, искрящийся белый, стальной серый и огненно-красный. Особо взыскательные покупатели смогут приобрести за дополнительную плату автомобили в двухцветном окрасе, в частности, с черной крышей и зеркалами.

В предыдущей версии Chery Tiggo 7 Pro Max интерьер был функциональным, но не особо комфортным. В новой версии материалы отделки стали качественнее, сиденья – удобнее, а пространство для задних пассажиров увеличилось. Цифровая зона управления теперь объединяет два 12,3-дюймовых интегрированных экрана, позволяя управлять навигацией, настройками и мультимедийными функциями. Круговой обзор, беспроводная зарядка и голосовой помощник создают максимальный комфорт во время вождения.

Новый Chery Tiggo 7 Pro Max уже ждет вас в КЛЮЧАВТО Омск с другими моделями на тест-драйве! Приезжайте, чтобы сравнить автомобили. Опытные менеджеры КЛЮЧАВТО ответят на все ваши вопросы по автомобилю, кредитам, trade-in и помогут выгодно купить новый Chery Tiggo 7 Pro Max.

Адрес: г. Омск, 31-я Рабочая улица, 1а.

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