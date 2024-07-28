Омск-Информ
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·Происшествия

За два месяца в МЧС поступило 403 таких звонков.
За июнь и июль омские пожарные выехали на ложные вызовы 403 раза. В пресс-службе МЧС Омской области напомнили, что за тем, кто намеренно вводит в заблуждение экстренные службы, грозит штраф 1,5 тыс. рублей или даже лишение свободы.
– Пожарная служба реагирует на все сообщения и не оставляет без внимания любой звонок.  Порой только на месте узнают, что вызов ложный. Возможно, в этот момент кому-то нужна реальная помощь, – сообщили в МЧС.
Отметим, что минувшая неделя в Омске не обошлась без пожаров. На Советском рынке загорелся и сильно пострадал новый павильон.
·Происшествия

За два месяца в МЧС поступило 403 таких звонков.
За июнь и июль омские пожарные выехали на ложные вызовы 403 раза. В пресс-службе МЧС Омской области напомнили, что за тем, кто намеренно вводит в заблуждение экстренные службы, грозит штраф 1,5 тыс. рублей или даже лишение свободы.
– Пожарная служба реагирует на все сообщения и не оставляет без внимания любой звонок.  Порой только на месте узнают, что вызов ложный. Возможно, в этот момент кому-то нужна реальная помощь, – сообщили в МЧС.
Отметим, что минувшая неделя в Омске не обошлась без пожаров. На Советском рынке загорелся и сильно пострадал новый павильон.