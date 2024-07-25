Омск-Информ
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·Общество

Сгорел павильон, который готовился к открытию.
Сегодня утром на территории Советского рынка в Омске произошел пожар. Загорелся новый павильон, который еще даже не успел открыться. Площадь пожара составила 100 кв. м.
– Никто не пострадал, а павильону предстоит большой ремонт, – отметили в пресс-службе МЧС.
Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования. Дознаватели МЧС изъяли образцы проводов для экспертизы.
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·Общество

Сгорел павильон, который готовился к открытию.
Сегодня утром на территории Советского рынка в Омске произошел пожар. Загорелся новый павильон, который еще даже не успел открыться. Площадь пожара составила 100 кв. м.
– Никто не пострадал, а павильону предстоит большой ремонт, – отметили в пресс-службе МЧС.
Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования. Дознаватели МЧС изъяли образцы проводов для экспертизы.
1680