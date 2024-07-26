Омск-Информ
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·Общество

Осталось просушить 80 домов. Бригады приступили к ремонтным работам.

Губернатор Виталий Хоценко рассказал о ликвидации последствий паводка в Усть-Ишиме. По словам главы региона, на данный момент просушено 259 домовладений. Осталось просушить еще порядка 80 домов. В процессе задействованы 150 сотрудников МЧС и министерства региональной безопасности, добровольцы, а также 260 тепловых пушек. 25 бригад общей численностью 100 человек из 10 районов области и города приступили к ремонту домов. Комиссиями завершено формирование списков домов, которые нуждаются в капитальном ремонте. Министерство строительства Омской области начало выплачивать жителям, исходя из норматива, 7 тысяч рублей за кв. метр.  Продолжается работа по дообследованию аварийных домов.

·Общество

Осталось просушить 80 домов. Бригады приступили к ремонтным работам.

Губернатор Виталий Хоценко рассказал о ликвидации последствий паводка в Усть-Ишиме. По словам главы региона, на данный момент просушено 259 домовладений. Осталось просушить еще порядка 80 домов. В процессе задействованы 150 сотрудников МЧС и министерства региональной безопасности, добровольцы, а также 260 тепловых пушек. 25 бригад общей численностью 100 человек из 10 районов области и города приступили к ремонту домов. Комиссиями завершено формирование списков домов, которые нуждаются в капитальном ремонте. Министерство строительства Омской области начало выплачивать жителям, исходя из норматива, 7 тысяч рублей за кв. метр.  Продолжается работа по дообследованию аварийных домов.