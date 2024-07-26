Претензии владельцу медиахолдинга «ТРИЭС» неоднократно высказывали его бывшие работники, а теперь к Сусликову обратился экс-главред «Города55».

Известный омский журналист, бывший главный редактор сайта «Город55» Алексей Гошкодер выступил с открытым обращением к медиамагнату, владельцу издательского дома «ТРИЭС» Сергею Сусликову.

– Уважаемый Сергей Сергеевич! Я пишу вам открытое письмо, потому что меня уже вусмерть задолбало ваше издание, ваши истерики и Вы сами, – написал Гошкодер в своем телеграм-канале.

Поводом для эксцентричного обращения стало опубликованное на сайте «БК55» (один из медиаресурсов Сусликова) серии расследований слежки, которой якобы подвергся фактический владелец новосибирских фирм «Племзавод «Первомайский» и «Сибирь Агро» Геннадий Руль. Одно из сельхозпредприятий Руля расположено в селе Стародубка (входит в Воскресенское сельское поселение) Калачинского района Омской области, и вот там-то внештатные авторы «БК55» обнаружили шпионов. Их появление описывается драматически:

– На белой «Тойоте-Пробокс» с черным бампером приехали двое мужчин, Максим и Владимир, и, представившись журналистами с «ОмскТВ», приступили к опросу сельчан о фермере Геннадии Руле, который держит в Стародубке свое хозяйство. На логичный вопрос от местных жителей «Предъявите документы?» эти псевдотелевизионщики замялись, мол, «А у нас нету», развернулись и уехали, предположительно, в Омск или в сторону села Куликово. Да так быстро, что сельчане не успели поймать «незваных гостей» в кадр.

В дальнейших публикациях ресурс Сусликова утверждал, что одним из шпионов был корреспондент «Города55» Василий Попов.

– Ну не работает Вася Попов на «Городе55», ну полгода уже как не работает. Ну неужели сложно уточнить, у самого Васи спросить, ну в редакцию позвонить? – задается вопросами автор открытого обращения. – Это уже цирк какой-то! Ну взяли деньги у человека за «отработку негатива», ну так ОТРАБАТЫВАЙТЕ, а не пишите воздушную хрень, никак с фактами не связанную.

Кстати, Алексей Гошкодер в свое время сотрудничал с «БК55» и не понаслышке знает о процветающих в «ТРИЭС» двойных стандартах. О них не раз открыто говорили и другие журналисты, в частности бывший заместитель главного редактора журнала «Бизнес-курс» (еще один медиаресурс Сусликова) ныне главный редактор сетевого издания «Новый Омск» Станислав Жоглик. По его словам в «БК» всегда были черные списки бизнесменов и политиков, а также запретные темы.

– И этих запретных тем стало только больше. И вы многое умалчиваете. И у вас много статей с ошибкой 404, то есть удаленных после публикации, – пишет Жоглик. – В годы моей работы вы могли на задовой тяге улететь в стратосферу, лишь прочитав в своем журнале что-нибудь хорошее или нейтральное про главного коммуниста области Александра Кравца или предпринимателей Виталия Путинцева, Валерия Кокорина, Валерия Каплуната и многих других ваших заклятых врагов. Вы с пеной у рта забегали в коллектив и орали на журналистов, которые «свободно» написали что-то не соответствующее вашим представлениям. Это была не журналистика, а банальное мочилово, которым вы занимаетесь до сих пор.

Разговоры о том, что владелец ИД «Триэс» Сусликов относится к своим подчиненным всего лишь как к «челяди», давно стали привычными в журналистском сообществе. Иногда они вырываются в публичную плоскость. Например, бывший редактор журнала «Деловая среда» Александр Лабыкин, ранее успевший поработать и у Сусликова, вспоминал, что тот платил ему небольшую зарплату, да еще и в конвертах:

– Я также серую зарплату получал, примерно 50 процентов, если не больше. Отчисления в Фонд социального страхования были совсем крошечными, но в молодости кто из нас думает о старости. Сусликов сам говорил, мол, если все налоги платить, то невозможно развивать бизнес. В частности, это развитие выразилось, например, в том, что у компании появилось прекрасное четырехэтажное здание на улице Декабристов.

На эти и прочие обвинения Сергей Сусликов привычно отвечает, что это все, дескать, происки профнепригодных завистников. Тот факт, что «завистники» потом успешно работают в самых разных изданиях, как омских, так и федеральных, его не смущает. Причем никто из них не написал ни одного открытого письма в адрес руководителей «Вечернего Омска», «СуперОмска», «КП в Омске» или других СМИ. Так, может, причиной критики Сергея Сусликова со стороны целого ряда журналистов является то, что это является всего лишь «ответкой»?

Сергей Сусликов – большой любитель порассуждать на страницах принадлежащих ему изданий о гражданском долге и ответственности «четвертой власти». Он призывает журналистов не избегать «острых тем», но в итоге его сотрудники вынуждены выглядеть как политические киллеры, а то и вовсе как «сливные бачки». Выпоняя заказ работодателя, им, видимо, приходится тиражировать слухи и раздувать мнимые сенсации. Однако делать это получается все хуже. Похоже, что 74-летний бизнесмен-медийщик стал терять хватку, и в чем-то прав Алексей Гошкодер, написавший ему:

– Вот честно, вам пора на покой – ни страсти, ни мастерства, ни порядочности у вас давно не осталось.

Уже ясно, что Гошкодер будет не последним журналистом, публично критикующим Сусликова, ведь чем больше грязи выливается медиамагнатом в информационное поле, тем больше людей хотят вывести его на чистую воду.