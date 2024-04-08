Журналисты смогут получить навыки и знания, которые помогут им сохранить жизнь. Обучение пройдет на специальном полигоне в Новосибирске.

Журналисты смогут получить навыки и знания, которые помогут им сохранить жизнь. Обучение пройдет на специальном полигоне в Новосибирске.

С 2 по 12 июня на базе Высшего военного общекомандного училища в Новосибирске пройдут учебно-практические курсы «Бастион» для журналистов. Представители четвертой власти смогут получить знания и навыки, которые помогут им сохранить жизнь и здоровье, а также адекватно действовать в экстремальных ситуациях.

На учебу приглашаются работники федеральных и региональных СМИ, а также информационных структур заинтересованных ведомств, работающие в зонах повышенного риска.

Занятия будут проводиться в полевых условиях на специальном полигоне с моделированием реальных кризисных ситуаций и с применением боевой техники. Перед слушателями выступят представители силовых ведомств, а мастер-классы проведут известные журналисты.

Обучение журналистов бесплатное, редакция оплачивает только проезд туда и обратно. Прием заявок осуществляется по электронной почте до 13 апреля.

Подробную информацию можно получить по телефону 8-495-691-94-52 или на сайте Союза журналистов Москвы.