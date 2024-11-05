Лайфхаками с представителями омского медиасообщества поделятся топовые эксперты RT.

В ближайшие выходные, 9–10 ноября, в Омске пройдет вторая сессия медиашколы «RT-Регион». Ее организаторами выступают международный телеканал RT и «Точка кипения Омск». Проект поддержали Омское отделение Союза журналистов России и министерство внутренней политики Омской области.

Представителей медиасообщества – журналистов, блогеров, пресс-секретарей государственных и коммерческих организаций – ждут два дня мастер-классов, тренингов и семинаров.

– В первый день медиашколы Стас Мухин, старший редактор отдела оперативной информации службы интернет-вещания дирекции вещания на Россию, страны СНГ и Балтии RT, расскажет, как со стула в Омске первым достать уникальные кадры и отработать любое федеральное ЧП, – анонсируют организаторы. – Главный редактор международного проекта «Окно в Россию» и руководитель RT China Всеволод Пуля поделится секретами, как повысить вовлеченность в соцсетях, а также даст рекомендации по ведению пабликов участников медиашколы. О роли СМИ в эпоху новых медиа и эволюции видеоконтента расскажет Анна Ковтунова, руководитель службы образовательных проектов RT.

Также омских медийщиков ждет семинар «Автор и редактор в одном лице» от главного редактора телекомпании «Телекон» и лауреата премии «ТЭФИ-регион» Александра Мартиросова. Он расскажет о секретах захватывающего сюжета и устроит честный разбор работ слушателей школы.

Подать заявку на участие в медиашколе «RT-Регион» можно на сайте regions.rt.com. Участие бесплатное.