Ушел из жизни ветеран омской журналистики Александр Невардовский

Лучшие творческие годы журналиста прошли в газете «Криминал-экспресс».

В омском журналистском сообществе – очередная утрата. В четверг, 19 февраля, после тяжелой болезни ушел из жизни Александр Невардовский. Совсем недавно, 2 февраля, друзья поздравили Александра Геннадьевича с 73-летием, но это, увы, оказался его последний день рождения.

Для него путь в профессию начался в далеком 1980 году, когда по окончании вуза он стал работать в газете «Призыв» (ныне «Омский пригород») Омского района. Быстро дорос до редактора. Затем перешел в политотдел областного УВД, тогдашний аналог нынешней пресс-службы. Инициировал выпуск газеты «Факт», освещавшей столь близкую ему криминальную тематику. Вскоре оказался в «Омской правде», издававшей газету «Криминал-экспресс». Здесь он раскрылся как журналист, и здесь прошли его лучшие творческие годы.

Филолог по образованию, Александр Геннадьевич умел облекать газетные материалы в изящные литературные формы. Читатели любили и ценили его за доверительную манеру подачи публикаций. За газетной строкой чувствовался человек уравновешенный, вдумчивый, интеллигентный. Этими качествами он располагал к себе и всех, кто с ним общался, кто его хорошо знал. Его уход для родных, друзей и коллег по-настоящему горькая утрата.

Прощание с Александром Невардовским пройдет 22 февраля в 11 часов по адресу: улица Партизанская, 16 (Воскресенский собор).