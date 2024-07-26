Заявки от строительных компаний принимаются до 12 августа. Ремонт моста обойдется почти в 3 миллиарда.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил о начале поиска подрядчика для капитального ремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра. Заявки от строительных компаний принимаются до 12 августа. Общая стоимость работ составит около 3 млрд рублей.

Как пояснил градоначальник, во время ремонта моста заменят опоры, тротуарные консоли, бордюры, перила и барьерные ограждения, полностью обновят мостовое полотно и четыре деформационных шва. Также будут отремонтированы пролетные строения и металлические конструкции, подрядчик восстановит и покрасит опоры.

Помимо этого, проектом предусмотрено укрепление конусов насыпей, устройство водоотведения и локально-очистных сооружений, установка совмещенных опор контактной сети и освещения, озеленение прилегающей к мосту территории со стороны Левого берега.

– Также подрядчику предстоит уделить и внимание подходам со стороны проспекта Мира и хоккейной арены. Здесь сделают дополнительные и расширят существующие тротуары, а в районе «G-Drive Арены» построят спуск для маломобильных граждан, – отметил Сергей Шелест.

На опорах и пролетах моста будут установлены светодиодные светильники. Архитектурная подсветка получит несколько режимов работы, ее цветовые решения будут выдержаны в едином стиле с расположенными вблизи телебашней и «G-Drive Ареной».