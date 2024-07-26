Глава Минздрава убежден, что недостаток сна влияет на развитие ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний и ведет к ранней смерти.

Вчера, 25 июля, в ходе форума «Здоровое общество» министр здравоохранения Омской области Михаил Мурашко рассказал о рисках, которые таит в себе недосып. Этих опасностей три.

- Люди с продолжительностью сна менее шести часов в сутки имеют на 48% более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, на 30% — более высокий риск ранней смерти, — указано в материале презентации.

Кроме того люди, спящие менее пяти часов в сутки, на 50 процентов сильнее подвержены ожирению.

Тем временем ученые считают сон еще и лучшим лекарством от стресса.