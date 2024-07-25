Омск-Информ
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·Общество

Тело 15-летней девочки было обнаружено в реке Иртыш.

Губернатор Виталий Хоценко выразил соболезнования семье 15-летней школьницы из Москвы, тело которой сегодня было обнаружено в реке Иртыш. Девочку искали с 22 июля.

– Выражаю самые искренние соболезнования семье. Также хочу сказать слова благодарности всем неравнодушным, кто оказывал помощь в поисках, – сказал губернатор.

На месте обнаружения тела ребенка сейчас работают следователи и криминалисты. Рассматриваются различные версии произошедшего.

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·Общество

Тело 15-летней девочки было обнаружено в реке Иртыш.

Губернатор Виталий Хоценко выразил соболезнования семье 15-летней школьницы из Москвы, тело которой сегодня было обнаружено в реке Иртыш. Девочку искали с 22 июля.

– Выражаю самые искренние соболезнования семье. Также хочу сказать слова благодарности всем неравнодушным, кто оказывал помощь в поисках, – сказал губернатор.

На месте обнаружения тела ребенка сейчас работают следователи и криминалисты. Рассматриваются различные версии произошедшего.

5178