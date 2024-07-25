В Омске освободили земельный участок от торгового павильона на улице Лукашевича.

Представители администрации Кировского округа обратились в суд с иском к предпринимательнице. Они потребовали, чтобы 56-летняя женщина убрала павильон площадью 63 квадратных метра с улицы Лукашевича.

Выяснилось, что между районной администрацией и предпринимательницей был заключен договор на пять лет, а также договор аренды. Но во время проверки выяснилось, что киоск установлен незаконно.

Суд обязал женщину снести павильон, но она проигнорировала это требование. Поэтому ее привлекли к административной ответственности. Только после этого омичка убрала киоск, а также заплатила штраф и исполнительский сбор.